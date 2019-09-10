Омск, , 07:20 — REGNUM В Омске директора гимназии №62 уволили после затяжного конфликта с матерью одного из учеников. Точку в скандальной ситуации поставила мэр Омска Оксана Фадина.

В 2018 году омская журналиста Наталья Граф на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала пост о том, что педагоги в учебном учреждении устроили травлю её сына. «В результате мальчик оказался в неврологическом стационаре», — передаёт портал «ВОмске».

Мать перевела мальчика в другую школу, но на этом конфликт не завершился. Журналистку, по информации издания, вызвали в отдел полиции, занимающийся экстремистами. Выяснилось, что некий родительский комитет написал на неё жалобу в прокуратуру. Поводом для анонимной жалобы послужил вышеуказанный пост в соцсети, «в котором автор якобы разжигала ненависть к учителям».

В конце концов в ситуацию вмешалась мэр Омска Оксана Фадина. Директора гимназии Марину Дюкову уволили.

При этом Фадина подчеркнула, что Дюкова — «педагог с большим стажем, неплохой администратор, гимназия находится на хорошем счету», однако «учитель должен слышать и чувствовать» пытающихся защитить своего ребёнка родителей.

«И если ты как педагог этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребёнку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой — значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так», — подчёркивает мэр.

Также Оксана Фадина поручила создать при департаменте образования совет по этике, который будет «принимать коллегиальные решения по прецедентам, давать профессиональную оценку тем или иным действиям школьных администраций».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила о росте числа обращений по конфликтам в школах и детсадах. При этом, по её словам, педагоги нередко не только закрывают глаза на травлю детей, но и стимулируют этот процесс.

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