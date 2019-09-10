Москва, , 07:23 — REGNUM Погода в Москве, по прогнозам синоптиков, 10 сентября будет более теплой, чем накануне. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в столице в этот день достигнет отметки +23 °С. Ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2−4 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Максимальная температура в этот день была зафиксирована в 1909 г. и составила 29,5 °С. Холоднее всего в этот день было в 1888 г., тогда ртутный столбик термометра упал до — 0,7 °С.