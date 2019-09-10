Шанхай, Китай, , 07:18 — REGNUM Полиция Шанхая поймала 25 подозреваемых в производстве и реализации поддельных аниме-игрушек на сумму более 300 млн юаней ($42 млн), сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

В июне 2019 года полиция района Хуанпу города Шанхая получила сведения о том, что в множестве магазинах района продаются контрафактные игрушки в стиле аниме, сделанные кустарно. В частности, таких брендов как BANDAI, Megahouse и Nintendo.

8 августа были пойманы несколько подозреваемых в городах Гуанчжоу и Дунгуань, а также изъято более 1 млн поддельных аниме-игрушек более чем 1200 моделей, также целый ряд производственных инструментов и транспортные средства. Расследование продолжается.

Отметим, что ранее в сентябре представители японской компании BANDAI выслали ограниченную партию аниме-игрушек и благодарственную грамоту Бюро общественной безопасности Шанхая по району Хуанпу за их заслуги в борьбе с контрафактом.