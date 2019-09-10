Село Уинское, , 07:12 — REGNUM В Уинском районе Пермского края прокуратура внесла опротестовала решения местных чиновников, которые касаются реорганизации трех образовательных учреждений. Незаконные нормативные правовые акты отменены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

По данным прокуратуры, при принятии решений о реорганизации школ комиссия не учла мнение педколлективов, учеников и их родителей, представителей органов местного самоуправления.

В случае с ликвидацией Ломовской средней общеобразовательной школы была нарушена методика, согласно которой обязаны опросить не менее 5% населения, обладающего избирательным правом, в каждом населенном пункте сельского поселения.

Добавим, в Пермском крае процесс реорганизации школ проходит болезненно и сопровождается протестами. Чиновники же аргументируют решение об объединении учреждений образования благими намерениями: экономией денег, которые останутся школам, а также повышением качества образования.

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