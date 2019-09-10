Ныроб, , 06:54 — REGNUM В Пермском крае экс-начальник исправительной колонии признан судом виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, бывший глава четвёртой исправительной колонии скрыл факт побега осужденного. Во избежание дисциплинарного наказания он дал указание подчиненным не регистрировать случай, а также не сообщать о нем руководству ГУФСИН и правоохранителям.

В отношении экс-начальника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Суд признал фигуранта виновным и приговорил к штрафу в 25 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.