Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM Екатеринбург вошёл в десятку российских городов, в которых, по мнению жителей страны, живут самые красивые женщины. Такие данные исследование представило агентство «ТурСтат».

Первое место заняла Москва с 23% голосов. На втором месте северная столица. За женщин Санкт-Петербурга проголосовали 10% опрошенных. Новосибирск и Ростов-на-Дону отдали свои голоса по 6% респондентов. Екатеринбург получил 5%.

Отметим, что опрос был приурочен к международному дню красоты — 9 сентября. Исследование проводилось в интернете, и на вопрос ответили двести респондентов.

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