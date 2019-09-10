Чжэнчжоу, Китай, , 06:14 — REGNUM Полиция провинции Хэнань в центральной части Китая раскрыла 1032 случая телефонного мошенничества и арестовала 946 подозреваемых с начала кампании, запущенной 25 июля, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

В общей сложности 104 банды мошенников было раскрыто с изъятием или заморозкой 20 млн юаней (около $2,81 млн) денежных средств, сообщили в местном департаменте общественной безопасности.

В полиции также отметили, что такой результат стал возможен благодаря тесному сотрудничеству между городами и провинциями. Было конфисковано более 2500 телефонных карт, почти 2700 банковских карт, а также 40 транспортных средств и 578 компьютеров.

Органы общественной безопасности по всему Китаю запустили кампанию по борьбе с телефонным мошенничеством 25 июля под эгидой Министерства общественной безопасности КНР. Она продлится до 31 октября. Всего 44 тыс. случаев телефонного мошенничества было раскрыто по всей стране с января по май 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае задержали 16 000 человек за подделку и продажу персональных ID-карт