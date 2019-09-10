Якутск, , 06:12 — REGNUM В Якутске дали тепло в 59 из 62 детских садов, в 50 из 52 школ. В остальные социальные объекты отопление дадут 10 сентября, в жилые дома — не позднее 15 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации мэрии Якутска, техническая готовность теплоснабжающих организаций к отопительному сезону составляет 100%. Отставание от графика по запуску теплоснабжения было на прошедшей неделе.

«С этой недели школы полномасштабно входят в учебный процесс, и тепло будет запущено во всех образовательных учреждениях», — сообщили в мэрии.

Готов и жилой фонда Якутска к отопительному сезону. Тепло дадут, в зависимости от температуры воздуха, не позднее 15 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии стоят тёплые дни, но в северных районах отопительный сезон начался уже в начале августа.