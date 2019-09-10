Чжэнчжоу, Китай, , 05:16 — REGNUM Таможня центральной китайской провинции Хэнань расследует дело о контрабанде металлодетекторов на более чем 30 млн юаней ($4,2 млн), сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Сотрудники таможни города Чжэнчжоу недавно обнаружили аномальные изменения в ценах на металлодетекторы, импортируемые компанией во время одной из инспекций. Таможня запустила расследование, которое показало, что импортер заключал с поставщиком поддельные контракты, подделывал инвойсы, накладные и прочие документы перед прохождением таможенной очистки металлодетекторов для того, чтобы избежать уплаты налогов.

Таможня Чжэнчжоу задержала подозреваемого, работающего в компании и изъяла более 200 комплектов металлодетекторов общей стоимостью 1 млн юаней. В таможне также отметили, что злоумышленники таким образом избежали уплаты миллионов юаней в виде налогов. Расследование продолжается.

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