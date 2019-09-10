Хабаровск, , 04:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил прокурором Хабаровского края Николая Рябова. Ранее Рябов возглавлял прокуратуру Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Николай Рябов работает в прокуратуре России 27 лет, был первым заместителем прокурора Приморского края, затем прокурором Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент уволил помощника главы СКР генерал-майора юстиции Игоря Комиссаров в связи с уходом на пенсию.