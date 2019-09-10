Владивосток, , 04:11 — REGNUM Военнослужащий 155 бригады морской пехоты во время отдыха спас тонущего мужчину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в пресс-службе по Тихоокеанскому флоту, матрос контрактной службы Илья Дулеба, находясь на отдыхе в бухте Стеклянная, увидел как в штормовом море тонет мужчина, и не раздумывая, бросился на помощь. Морской пехотинец вытащил обессиленного человека на берег, оказал ему первую помощь. За проявленное мужество, командование ТОФ поощрит матроса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Фокино во время пожара в многоэтажном доме молодой человек, рискуя собственной жизнью, перелез по балконам к горящей квартире и спас двух несовершеннолетних детей.