Магадан, Магаданская область, , 03:44 — REGNUM Минтруд РФ подсчитал продолжительность безработицы людей с ограниченными возможностями в регионах страны. Высокая средняя продолжительность поиска работы наблюдается среди инвалидов в Чечне, Магаданской области и на Камчатке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Минтруд зафиксировал снижение средней продолжительности безработицы

На Колыме инвалиды ищут работу — 7,8 месяца, в Камчатском крае — 7,5 месяцев, на Чукотке — 7,3 месяца.

По данным Минздрава, в Магаданской области зарегистрировано более 5 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя продолжительность регистрируемой безработицы в России на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца.