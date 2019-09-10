Якутск, , 03:08 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев распорядился проследить за выплатой денег местным жителя, участвовавшим в тушении лесных пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Айсен Николаев поручил заместителю председателя правительства Якутии Денису Белозерову и руководителю департамента по делам местного самоуправления администрации главы и правительства Руслану Платонову проследить за выплатами местным жителям.

«Все люди, которые мужественно гасили летом пожары, должны получить оплату вовремя», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, все летние месяцы на территории Якутии горели леса и тундра. Был введён режим ЧС, но 22 августа, в связи с локализацией пожаров, отсутствием крупных возгораний, глава республики отменил режим ЧС.