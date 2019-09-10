Бишкек, , 00:14 — REGNUM Учащиеся школ столицы Киргизии завоевали шесть медалей и заняли третье общекомандное место на международной научной олимпиаде мегаполисов, проходившей в Москве по инициативе руководства мэрии российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

Среди трофеев одиннадцатиклассников оказались одна серебряная и пять бронзовых медалей.

В мероприятии принимали участие 45 команд, представляющих крупнейшие города 32 стран мира. Соревнования проходили в категориях: «Математика», «Информатика», «Физика» и «Химия».