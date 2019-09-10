Самара, , 00:08 — REGNUM Российский исполнитель Дмитрий Билан на концерте по случаю дня города в Самаре повел себя весьма странно, что вызвало неодобрение зрителей.

Во время выступления на концерте Билан вел себя крайне неуважительно по отношению к зрителям. Он не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала и показывал неприличные жесты.

Дители города высказали свое недовольство в социальных сетях. Пользователи указывают, что сперва им пришлось ждать, когда Билан соизволит выйти на сцену, но затем все с нетерпением ждали, когда же он наконец уйдет.

Другие считают, что своим выступление Билан опозорил Самару.

При этом директор Билана Дмитрий Бушуев заявил, что он не собираются комментировать всю эту «желтуху» и вообще, Билан всегда выступает в живую.

Тем не менее в интернете уже создали петицию с требованием к властям города извиниться за то, что они пригласили Билана на концерт.