Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении бывшего главы администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Петра Левина, обвинявшегося в получении взятки. Вместе с ним осужден местный житель Иван Зуев, который, по версии следствия, был посредником при получении денег. Оба были задержаны органами ФСБ в декабре 2017 года.

Как установлено следствием и судом, Левин потребовал взятку в 8 миллионов рублей от представителя строительной компании ООО «БСК» за подписание акта приема выполненных работ и других документов по контракту на капремонт Подпорожской средней школы №1 им. А.С. Пушкина. Сумма взятки должна была составить около 10% от суммы контракта на ремонт школы.

В июле 2017 года представитель строительной организации передал чиновнику часть взятки в размере 600 тысяч рублей. Затем оставшаяся сумма взятки была понижена до 5 миллионов 200 тысяч рублей.

12 декабря 2017 года в Петербурге посредник Зуев по поручению Левина получил от представителя строительной компании, действовавшего под контролем правоохранителей, 160 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 5 млн рублей, после чего посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Затем был задержан и сам чиновник.

Рассмотрев дело, суд назначил Левину наказание — 9 лет в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн 400 тыс. рублей с лишением права занимать государственные должности сроком на 10 лет. Зуеву назначен штраф в 35 млн рублей.

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