Ташкент, , 21:31 — REGNUM Экологическая партия Узбекистана считает, что голые склоны гор необходимо благоустроить, а именно засадить их засухоустойчивыми деревьями, такими как грецкий орех, фисташка и другие, что поможет создать более благоприятный экологический фон, повысить экспортный потенциал страны, а также укрепить почвы, сообщает агентство Подробно. уз со ссылкой на представителя партии Абу-Али Ниязматова.

«Все мы, двигаясь по горным серпантинам, видим унылые склоны, на которых отсутствуют деревья, между тем, эти горные склоны можно сделать красивыми для взора, полезными для экологии, выгодными для бизнеса и безопасными для граждан», цитирует агентство Ниязматова.

По его словам, засадка голых горных склонов засухоустойчивыми деревьями значительно улучшит качество воздуха, так как под деревьями будет более влажная почва, которая не позволит подниматься пыли в воздух, также «деревья, как известно, вырабатывают кислород, соответственно воздух будет более качественный в этом отношении».

«Кроме того, корни деревьев укрепят почву и это предотвратит сели, которые часто сходят с голых склонов, разрушают дороги, инфраструктуру, могут быть опасными для жизни и здоровья граждан», подчеркнул Ниязматов.

И наконец, подчеркнул представитель Экопартии, массовая засадка голых горных склонов грецким орехом и фисташкой, позволит собирать богатый урожай «этого ценного продукта, который очень востребован за пределами страны и высоко ценится не только в странах СНГ, но и далеко за пределами сообщества».

Ниязматов указал, что экспорт Узбекистана в настоящее время сосредоточен в странах, которые платят более низкие цены за узбекскую продукцию, чем другие рынки, «наша продукция отправляется в основном в Казахстан и Россию».

«С ростом производства ореха и фисташки, которое могут выращиваться на обширных и незанятых пока горных склонах, открываются дополнительные возможности для экспорта на рынки, где за нашу продукцию будут давать более высокие цены, а это страны ЕС, такие азиатские страны как Япония, Китай и другие», указал Ниязматов.

Он отметил при этом, что если к ореху и фисташке прибавить дополнительную стоимость, то есть обеспечить соответствующей упаковкой, провести нужную сертификацию, то цена на узбекскую продукцию возрастет на внешний рынках в разы.

В этой связи, представитель Экопартии подчеркнул, что Узбекистан является дважды удаленной от морских портов страной, республика не может использовать морские перевозки, а затраты на перевозку в Узбекистане пока составляют 1,75 доллара на один грузовик/км, что выше по сравнению с другими странами региона.

По мнению представителя Экопартии, если у продукции (орехи и фисташки) появится дополнительная стоимость, «то она легко выдержит авиаперевозки, то есть будет рентабельна».

«Конечно, для всего вышесказанного необходимы некоторые инвестиции, но думаю, что если озвучить эту идею на государственном уровне, то многие наши предприимчивые люди быстро откликнутся, при участии Экопартии будет создана «дорожная карта», предусматривающая источники финансирования, научно-исследовательскую деятельность по разработке новых сортов этих ценных продуктов, современную систему ухода за деревьями и другое и дело пойдет», считает Ниязматов.

Он сообщил, что со стороны Экологической партии Узбекистана в настоящее время готовится конкретные предложения, направленные в адрес соответствующих министерств и ведомств, а также исполнительной власти на местах, направленные на реализацию данного проекта.