Виндзор, Великобритания, , 20:57 — REGNUM Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev. Об этом 9 сентября сообщил портал DSOGaming.

Стало известно, что представители Take-Two связались с DamnedDev и потребовали от него прекратить разработку модификации. Моддер сообщил: пока что он вынужден был подчинится, однако отметил, что в настоящее время пытается найти возможность решить возникшие правовые проблемы.

Читайте также: Хидео Кодзима уже начал работать над своим следующим проектом

Напомним, в рамках проекта Red Dead Redemption PC Remaster DamnedDev хотел улучшить визуальные части игры при помощи эмуляторов RPCS3 и Xenia. Стоит отметить, что Red Dead Redemption никогда не выходила на ПК, таким образом, проект DamnedDev фактически не является модом, а Take-Two, которой принадлежат права на франшизу, вправе требовать не нарушать их.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Wаrgaming решила составить конкуренцию Steam и Epic Games Store