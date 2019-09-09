Псков, , 19:19 — REGNUM В Пскове сегодня, 9 сентября, городская поликлиника начала выездную вакцинацию против гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пскова.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

На территории рынка «Маяк» на Рижском проспекте Пскова установлен мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), прививки от гриппа можно сделать бесплатно в течение недели, до 13 сентября.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 1 сентября прививки от гриппа в регионе получили 12,2 тыс. человек. За последнюю неделю августа острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в регионе заболели 1155 человек.

Напомним, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в рамках Восточного экономического форума на стенде Роспотребнадзора открыла Всероссийскую прививочную кампанию против гриппа. Она заявила, что вакцинация снизила заболеваемость гриппом в России в 195 раз с 1996 года и отметила, что в 2019 года планируется привить не менее 45% населения.

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