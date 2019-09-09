Москва, , 18:57 — REGNUM Движение транспорта по ряду центральных улиц Москвы будет ограничено 14−16 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля» и благотворительного велозаезда «ТеатРалли». Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В частности, 14 сентября с 10:00 до 13:00 будет полностью перекрыто движение на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, улицах Каретный Ряд и Петровка, а также на развороте на Тургеневской площади.

15 сентября с 11:30 и открытием движения по мере прохождения колонны будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.

Также в этот день будут перекрыты улицы Земляной Вал, Большая Садовая, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триуифальная, Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, 1905 года и площадь Краснопресненская застава.

Кроме этого, с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября будут полностью перекрыты аллея Славы и улица Лужники.