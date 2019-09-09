Владикавказ, , 18:39 — REGNUM В Северной Осетии прошел по партийным спискам в Собрание представителей города Владикавказа Виталий Калоев. Его имя известно в связи с трагедией над Боденским озером в Швейцарии в 2002 году.

Представитель партии «Единая Россия» прошел в гордуму столицы Северной Осетии по партийным спискам на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Напомним, на выборах единороссы получили более 45% голосов избирателей. Калоев в интервью РИА Новости заявил, что вместе с однопартийцами будет заниматься «и благоустройством, и жилищно-коммунальным хозяйством, строительством, чтобы жителям было комфортно».

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Напомним, у жителя Северной Осетии Виталия Калоева в авиакатастрофе погибли жена и двое детей. В 2004 году он совершил убийство диспетчера компании SkyGuide, по вине которого произошло крушение самолета. Суд обвинил его в убийстве и вынес наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Однако срок был снижен за примерное поведение, и в 2007 году Калоев вышел на свободу. Год спустя он занял пост заместителя министра строительства и архитектуры Северной Осетии.

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