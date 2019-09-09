Москва, , 18:32 — REGNUM ГИБДД предложила усложнить допуск к водительским правам мотоциклистам, для которых предлагается ступенчатая система: категорию «А» можно будет открыть не ранее 20 лет, при этом потребуется научиться водить маломощный мотоцикл. Такие новации помогут снизить количество ДТП на дорогах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил руководитель продаж мотоциклов АГ «Авилон» Максим Белоусов.

«Подобные правила действуют не только в Европе, но и в США. Поступательный набор опыта вождения мотоцикла, в том числе и в зависимости от его мощности и веса, с небольшим ограничением по возрасту водителя, безусловно, влияют на снижение количества ДТП и частоту повреждений транспортных средств. Это уже многолетняя практика со своей положительной статистикой», — заявил Белоусов.

По его словам, навыки вождения мотоцикла, прежде всего, формируются обязательным прохождением курсов теоретической и практической подготовки.

«Самый опасный период наступает спустя примерно 3−4 месяца после начала езды на мотоцикле: появляется иллюзия опыта и навыков. Но при нестандартной или аварийной ситуации, как правило, у водителя еще нет практических навыков, что именно необходимо предпринять», — отметил он.

Он отметил, что для мотоциклистов требуются уроки вождения по усложнённой схеме, такая практика для них гораздо важнее, чем в для водителей автомобилей.

Как сообщает «КоммерсантЪ», предложения ГИБДД состоят в том, чтобы повысить минимальный возраст получения прав категории А с 18 до 20 лет, при этом перед этим нужно будет два года ездить на маломощном тяжелом мотоцикле — для этого вводится новая подкатегория прав А2.

Новации могут коснуться и водителей автомобилей: лицам, не достигшим 18-летия, могут разрешить садиться за руль при условии «сопровождения» более опытным автомобилистом.