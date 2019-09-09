Москва, 9 сентября 2019, 17:58 — REGNUM Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа (Тимур Юнусов и Алексей Долматов) на песню «Москва», выпущенный ими 7 сентября ко Дню города, за два дня набрал миллион дизлайков и всего 61 тысячу лайков на видеохостинге YouTube.
Многим пользователям сети композиция не понравилась выраженной в ней поддержкой мэру Москвы Сергею Собянину, а также высказываниями против митингов в столице.
Так, в своём куплете Тимур Юнусов поёт о себе:
Алексей Долматов меньше касается политики, но в своих строках также упоминает мэра столицы:
В комментариях под видео многие пользователи выражают мнение, что артисты «пробили дно», и обвиняют Тимати и Гуфа в «продажности». «Поставить дизлайк на это видео — это мой гражданский долг», — написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что это «единственный клип Тимати, который так объединил людей».