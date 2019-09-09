Москва, , 17:58 — REGNUM Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа (Тимур Юнусов и Алексей Долматов) на песню «Москва», выпущенный ими 7 сентября ко Дню города, за два дня набрал миллион дизлайков и всего 61 тысячу лайков на видеохостинге YouTube.

Многим пользователям сети композиция не понравилась выраженной в ней поддержкой мэру Москвы Сергею Собянину, а также высказываниями против митингов в столице.

Так, в своём куплете Тимур Юнусов поёт о себе:

В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь… Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина.

Алексей Долматов меньше касается политики, но в своих строках также упоминает мэра столицы:

Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова, сейчас я наблюдаю за Собяниным. Каждый старается что-то сделать по-новому, но главное чтобы у вас было взаимопонимание.

В комментариях под видео многие пользователи выражают мнение, что артисты «пробили дно», и обвиняют Тимати и Гуфа в «продажности». «Поставить дизлайк на это видео — это мой гражданский долг», — написал один из комментаторов. Другие пользователи отметили, что это «единственный клип Тимати, который так объединил людей».