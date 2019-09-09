Пекин, , 17:51 — REGNUM 21 сентября в Китае будет в 19-й раз отмечаться Всенародный день оборонного воспитания, тема которого в 2019 году непосредственно взаимосвязана с праздничными и торжественными мероприятиями по случаю 70-летия КНР, которое отмечается 1 октября, сообщает 9 сентября Синьхуа.

В связи с предстоящим днём Государственной канцелярией оборонного воспитания выпущен специальный циркуляр с рекомендациями по проведению мероприятий, связанных с воспитанием граждан в духе готовности к защите страны и её национальных интересов. В перечне находятся симпозиумы, выставки, тематические показы военно-патриотических и исторических фильмов, а также посещение военных музеев и воздание почестей павшим героям на мемориальных кладбищах.

Важная роль в пропаганде патриотизма отводится НОАК, в частях и соединениях которой в эту дату будет проведен день открытых дверей, чтобы представители общественности могли посетить расположения военнослужащих, ознакомиться с их службой и бытом.

День оборонного воспитания в Китае традиционно проводится в третью субботу сентября.