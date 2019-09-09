Вильнюс, , 17:43 — REGNUM За 8 месяцев 2019 года из Литвы эмигрировало порядка 26,5 тыс. человек, а иммигрировало 33 тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября. Такие данные приводит литовский департамент статистики.

В августе страну покинуло 4,2 тыс. человек, из которых 3,7 тыс. были гражданами Литвы, а прибыло 4,7 тыс. человек, из которых граждан Литвы — чуть больше 3 тыс. человек. Гражданство и национальность 1,7 тыс. прибывших в августе литовские сотрудники статистики традиционно не детализируют, однако обобщают, как и литовские экономисты, что абсолютное большинство из них — граждане Украины, которые, вместе с членами своих семей прибывают в Литву на заработки и оформляют временный вид на жительство.

Таким образом, положительная динамика роста населения в Литве, впервые с 90-х годов прошлого века, обеспечена за счёт украинских гастарбайтеров.

Напомним, в Литве к 1 января 2019 года проживало 2,79 млн человек.