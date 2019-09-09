Киев, , 17:41 — REGNUM Дефицит топлива наблюдается на ряде украинских автозаправок из-за проблем с поставками сырья на нефтебазы. Об этом 9 сентября сообщает агентство Oilpoint.

Украинское агентство ссылается на информацию, полученную от участников топливного рынка, которые присутствовали на заседании оперативного штаба в министерстве инфраструктуры Украины. Участники встречи обсуждали ситуацию с ухудшением поставок топлива на украинские нефтебазы и проблемы, связанные с этим.

Отмечалось, что проблема дефицита топлива связана также с перевозками. Украинские железные дороги не в состоянии справиться с увеличившимся потоком грузов, на некоторых станциях допускаются простои, составы идут дольше намеченного срока.

Также на ситуации сказывается и недостаточно оперативная работа таможни на ключевых станциях, через которые следуют составы с топливом. Кроме того, возникла проблема с возвратом пустых цистерн на белорусскую сторону.

Представители власти, присутствовавшие на встрече, дали обещание решить возникшие проблемы и доложить о ситуации высшему руководству страны, чтобы обеспечить оперативные меры для урегулирования ситуации.

Напомним, с 1 августа текущего года власти Украины объявили об увеличении пошлин на поставки российских товаров, в том числе на дизельное топливо. В связи с этим ряд крупных компаний прекратил поставки на Украину из России по трубопроводу. В связи с этим увеличилась нагрузка на железную дорогу и порты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о резком падении объёма поставок дизельного топлива из России на Украину. Объём поставок дизтоплива из России сократился почти вдвое, с 45% доли рынка Украины до 20%.

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