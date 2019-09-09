Воронеж, , 16:42 — REGNUM Восьмой дом-интернат нового типа для престарелых и инвалидов планируется построить в Воронежской области в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» — национального проекта «Демография». Об этом говорилось 9 сентября на оперативном совещании у главы региона Александра Гусева, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цель регионального проекта «Старшее поколение» — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. До 2024 года на реализацию проекта планируется направить более 224 млн рублей, в том числе более 2219 млн — из федерального бюджета.

В рамках проекта в регионе уже закуплено 32 единицы специализированного автотранспорта, что позволит доставлять пожилых людей, проживающих в сельской местности, в больницы и поликлиники. С июля 2019 года в регионе действуют специальные мобильные бригады — при 32 управлениях соцзащиты в сельских районах. В регионе также проведена вакцинация против пневмококковой инфекции — привиты 2884 человека, что составляет 98,7% при установленном Минздравом России плановом значении 95%.

Отдельное внимание уделяется обеспечению медучреждений гериатрическими койками и врачами-гериатрами. В настоящее время в Воронежской области работают 12 гериатрических кабинетов оказания амбулаторной помощи старшему поколению. В регионе работают 25 гериатров.

В июне этого года в регионе стартовало строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Ярки Новохоперского муниципального района. Новый интернат на 100 мест станет восьмым подобным интернатом нового типа в регионе. Ввести в строй учреждение планируют к 21 декабря 2020 года.

Также по проекту «Старшее поколение» в 2020 году запланировано строительство новых объектов социального обслуживания — центра ухода и социализации «Хохольский «в Хохольском муниципальном районе и жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском муниципальном районе. Глава региона отметил необходимость межведомственного взаимодействия при реализации нацпроектов.

«Понятно, что это проект межведомственный. И, несмотря на то, что ответственным за исполнение является департамент соцзащиты, значительная часть задач выполняется сотрудниками департамента здравоохранения. Я прошу к этому относиться ответственно», — сказал Александр Гусев.