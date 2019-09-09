Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM В Екатеринбурге 9 сентября начинаются плановые работы по санации водопровода, питающего микрорайоны ЖБИ и Синие камни, а также посёлок Чапаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за ремонта, подача холодной воды на верхние этажи высотных зданий может быть с перебоями или вовсе ограничена. В связи с этим в мэрии принят ряд мер по обеспечению жителей холодной водой. В частности в районах возможного отключения установят временные колонки, а также обеспечат подвоз воды в цистернах. Более того, пункты питьевой воды «Водоробот» будут работать бесплатно.

Отметим, что ремонтные работы планируется завершить 16 сентября, после чего подача холодной воды возобновиться в нормативном порядке.