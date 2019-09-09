Новосибирск, , 16:12 — REGNUM В Новосибирской области по материалам прокурорской проверки в отношении ветеринарного врача возбуждены четыре уголовных дела о получении взятки и подлоге, сообщает прокуратура региона.

Проверка в управлении ветеринарии Ордынского района региона была организована после обращения директора одного из акционерных обществ, занимающихся рыбопереработкой. Ведомство проверило исполнение законодательства при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов.

Выяснилось, что в феврале 2018 года ветеринарный врач ууправления «из корыстной заинтересованности» за две тысячи и десять тысяч рублей внёс в ветеринарные свидетельства ложные сведения о поставке свежемороженой рыбы.

Следователи возбудили и расследуют в отношении ветеринарного врача четыре уголовных дела (по фактам служебного подлога, а также получении взятки).