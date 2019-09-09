Петрозаводск, , 16:09 — REGNUM Научная конференция «Медицинский институт ПетрГУ опорного университета России: институт, устремленный в будущее» стартовала 9 сентября в Петрозаводском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что крупнейшее событие приурочено к 100-летию Карелии, 80-летию ПетрГУ, 60-летию Медицинского института, пятилетию Института высоких биомедицинских технологий. За два дня мероприятия обсудят направления реформы медицинского образования в России, сотрудничество мединститута ПетрГУ с министерством здравоохранения республики, подведут итоги исследовательской работы.

С приветственными словами к участникам конференции обратились проректор ПетрГУ по научно-исследовательской работе Владимир Сюнёв, заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем выступлении отметил, что студенты медицинского института обладают повышенной готовностью работать, чувством справедливости, толерантностью.

«Надеюсь, что вы совершите революцию в сфере здравоохранения, что ваше стремление в будущее позволит еще больше развивать область здравоохранения», — сказал чиновник.

Добавим, к конференции сотрудниками Научной библиотеки ПетрГУ была подготовлена книжная выставка «Труды профессоров медицинского факультета, Медицинского института». Мероприятие завершится 10 сентября. По его завершении планируется издание сборника тезисов.

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