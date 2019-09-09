Ростов-на-Дону, , 16:01 — REGNUM В Ростовской области ожидается ураганный ветер. Об этом информирует сайт регионального управления МЧС 9 сентября.

По сведениям Ростовского гидрометцентра, на Дону в течение дня осадков не ожидается. Ветер северо-восточного и восточного направления будет дуть со скоростью 8−13 метров в секунду, днём местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

При этом в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса.

Напомним, что при сильных порывах ветра запрещено парковать автомобили, а также оставлять детские коляски под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.