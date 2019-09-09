Париж, , 16:01 — REGNUM Число погибших на дорогах столицы Франции увеличилось до 17,9% в августе 2019 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что за месяц на дорогах Парижа погибли 290 человек, что на 44 больше, чем в августе 2018 года.

За первые восемь месяцев 2019 года власти Франции зарегистрировали 2133 смертельных случая на дорогах, что на 35 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год закончился «историческим» падением смертности на дорогах на материковой части Франции.

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