Белгород, , 15:59 — REGNUM В Белгороде в четвёртый раз провели благотворительный марафон «Добрый город». Забег поддержали более 2,5 тысячи человек. Средства от акции направляют на поддержку детей, больных раком. Участники марафона бежали на разных дистанциях вдоль городской набережной, уточнили 9 сентября в пресс-службе мэрии.

Призы для марафонцев Пресс-служба мэрии Белгорода

Горожане могли попробовать свои силы на маршрутах в один, пять и десять километров, а также преодолеть полумарафонскую дистанцию в 21,1 км. Каждый участник получил стартовый пакет, куда вошли силиконовый браслет, диплом, значок, чип электронного хронометража и эксклюзивные медали. Победителям и призёрам на всех дистанциях организаторы вручили кубки и дипломы.

«Сейчас на нашем попечении находятся около полутора тысяч детей региона, которым нужна помощь. И если после первого такого марафона мы направили деньги на подготовку документации для строительства детского хосписа, то после второго и последующих приобретаем необходимые медикаменты. Нам важно не просто помочь детям, но и объединить людей в их стремлении стать частью большого доброго дела», — сказала руководитель общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.

Первый марафон «Добрый город» прошёл в 2016 году, его поддержали 1,5 тыс. жителей области. На старт выходят семейные и корпоративные команды, представляющие городские предприятия и учреждения.