Хараре, , 16:05 — REGNUM Официальное прощание с бывшим президентом Зимбабве Робертом Мугабе назначено на 14 сентября. Об этом сообщил новостной сайт Нигерии, ссылаясь на источник в дипломатических кругах.

Церемония пройдет в столичной Хараре на спортивном стадионе. Похороны должны состояться 15 сентября.

Роберт Мугабе являлся легендарным президентом для своей страны, которую он возглавлял с 1987 по 2017 гг. До обретения Зимбабве независимости в 1980 году будущий лидер командовал созданным им маоистским партизанским отрядом. На первых демократических выборах в стране его партия набрала 63% голосов и Мугабе стал премьер министром. В 1987 году он был назначен президентом страны.

В 2017 году лидер Зимбабве был смещен в результате переворота. Несмотря на это он пользовался почетом в своей стране. Умер экс-президент 6 сентября.