Сеул, , 16:13 — REGNUM В демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями прошел памятный концерт, посвященный годовщине подписания Пхеньянского соглашения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, «Концерт мира» прошел на железнодорожной станции Доросан.

На двухчасовом концерте выступили всемирно известный виолончелист Йо Йо Ма, шоу-масок The Greatest Masque, северокорейский пианист Ким Чхоль Ун, музыкальная инди-группа Rooftop Moonlight.

Известно, на памятном мероприятии присутствовали посол Великобритании в Южной Корее и мэр города Пхаджу.

Также на концерт были приглашены северокорейские беженцы, гости из других стран, принимавшие участие в Корейской войне, а также южнокорейские и американские военнослужащие.