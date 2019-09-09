Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В престижном поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга выявлен очаг туберкулёза птиц. В связи с этим веден карантин, сообщили 9 сентября в управлении ветеринарии Санкт-Петербурга.

«Эпизоотическим очагом туберкулёза птиц является строение (голубятня) на территории садоводства «Монолит», — уточнили ветеринары.

Постановлением Смольного на территории садоводства «Монолит» введены ограничительные мероприятия, пока вспышка заболевания животных не будет устранена.

Напомним, чаще всего в регионах России карантин в связи с эпизоотией у птиц вводится из-за «птичьего гриппа».

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