Ереван, , 15:55 — REGNUM В строительстве и сдаче в эксплуатацию водопровода в общине езидов в селе Садунц Арагацотнской области Армении участвовала 102-я российская военная база, 9 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Ведомство отмечает, что российские военнослужащие совместно с компанией «Веолия джур» построили 5 км водопровода. Кроме этого, предоставлена дорога в объезд полигона для того, чтобы местные жители могли безопасно заниматься сельскохозяйственными и скотоводческими работами.

Напомним, 102-я российская военная база, дислоцированная в Армении в городе Гюмри и в Ереване, является важной составляющей российско-армянских отношений. Численность личного состава около 5 тысяч человек. На вооружении базы находятся зенитно-ракетные комплексы С-300.