Кемерово, , 15:55 — REGNUM В Кемерове суд по требованию прокурора заблокировал сайт, на котором продавался паспорт гражданина России. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса, сайт был найден в ходе мониторинга интернета.

«Пользователям сайта предлагались способы покупки паспорта, имелись разделы, содержащие информацию о его стоимости, порядке оплаты и доставки в любой регион России», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сайт включен в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» и заблокирован.