Махачкала, , 15:48 — REGNUM В Дагестане задержан житель Махачкалы, который палил из травматического оружия во время всеобщего ликования по поводу победы Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье. В ночь на 8 сентября на проспекте Расула Гамзатова 27-летний житель Махачкалы из окна автомобиля «Мерседес-Бенц» открыл стрельбу из травматического пистолета.

«Учитывая, что на проспекте в минувшую ночь во время празднования победы дагестанского бойца было огромное число людей, подобная выходка могла закончится плачевно», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону. После того как правоохранители потребовали прекратить стрельбу, впечатленный победой земляка мужчина устроил потасовку и оказал сопротивление сотрудникам полиции, за что и был задержан.

По данным РИА «Дагестан», молодой человек признал свою вину, сообщив, что он произвел выстрелы светошумовыми патронами. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.