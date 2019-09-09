Ташкент, , 15:39 — REGNUM На диагностику и лечение редких заболеваний у детей в Узбекистане в 2019—2024 годах планируется выделить 424,6 млрд сумов ($45 млн), сообщает 9 сентября издание «Газета. uz» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Отмечается, что указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена программа мер по оказанию медицинской и социальной помощи детям с редкими и наследственно-генетическими заболеваниями.

Документом также предусмотрено введение до 1 января 2020 года национального регистра больных с редкими и другими наследственно-генетическими заболеваниями.

Напомним, в начале 2019 года министерство здравоохранения Узбекистана и немецкая компания OPASCA German Oncology Solutions GmbH подписали соглашение по созданию новой клиники, которая будет оснащена современным оборудованием на 50 млн евро.