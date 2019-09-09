Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM Участниками ежегодного научно-популярного фестиваля «42» в нижегородском Университете Лобачевского стали более 10,5 тысяч человек, сообщает 9 сентября пресс-служба вуза.

Мероприятие проходило 7−8 сентября в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В первый день фестиваля, который проходил в студенческом городке ННГУ им. Н.И. Лобачевского, было более 40 площадок с лекциями и мастер-классами.

В этот день для зрителей работали шесть лекториев по различным направлениям: гуманитарный, химический, детский и другим. Свои лекции прочитали известные ученые — популяризаторы науки Ася Казанцева, Алексей Водовозов, Григорий Тарасевич, Ирина Левонтина, Кирилл Мартынов, Владимир Чувильдеев.

Второй день фестиваля проходил в Парке науки ННГУ и был посвящен фильмам от телеканала «Наука». Гости киномарафона узнали все о таблице Менделеева, свойствах азота, важнейших химических открытиях.

Добавим, всероссийский фестиваль NAUKA 0+ — это крупнейший российский проект в области популяризации науки и технологий. Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более 5 тысяч уникальных мероприятий в 80 регионах России.