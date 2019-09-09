Варшава, , 15:00 — REGNUM Как выяснилось только сейчас, журналист «Газеты выборчей» Войцех Чухновский 27 июня 2019 года был осуждён за оскорбление солдата военной полиции. Об этом сообщил портал польского телевидения tvp.info.

Инцидент произошёл 31 марта 2017 года. Войцех Чухновский, управляя автомобилем, остановился на красный свет на Люблинской площади в Варшаве и увидел в зеркале заднего вида колонну автомобилей военной полиции, которая прокладывала себе дорогу, требуя от водителей других автомобилей посторониться. По мнению журналиста, они превышали свои полномочия, поскольку явно не ехали на срочный вызов. Поэтому он отказался пропустить военных, тем более что для этого ему пришлось бы выехать на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. При этом он оскорбил одного из жандармов жестом, который «считается в обществе оскорбительным».

Журналист был обвинён в оскорблении представителя власти во время исполнения им должностных обязанностей. Дело по обвинению Чухновского в декабре 2017 года было предано из районной прокуратуры в суд варшавского района Мотоков. Суд прекратил уголовное производство на испытательный срок два года.

Как стало известно, в июле 2019 года суд постановил, что Чухновский должен выплатить потерпевшему солдату военной полиции возмещение в размере 1 тысячи злотых (около 300 долларов), а также оплатить судебные расходы. Приговор обжалованию не подлежит.

Войцех Чухновский от комментариев для телевидения отказался.