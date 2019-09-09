Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) во втором квартале 2019 года выявили и изъяли из обращения 1175 поддельных денежных знаков Банка России. Это составляет 13% от общего количества подделок, выявленных за этот период на всей территории РФ.

«Количество выявленных в регионе поддельных банкнот и монет Банка России уменьшилось на 12% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года», — отметили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

При этом 72% выявленных в СЗФО фальшивок пришлось на купюры в 5000 рублей, 21% — на банкноты в 1000 рублей. Доля поддельных банкнот номиналом 2000 рублей — всего 4,5%, поскольку настоящие деньги этого номинала имеют повышенную степень защиты.

В Санкт-Петербурге количество выявленных во втором квартале 2019 года поддельных российских банкнот снизилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 971 штук. 708 «петербургских» подделок имеют номинал 5000 рублей, 198 поддельных банкнот — 1000 рублей, 11 фальшивок — номиналом 500 рублей.

Что любопытно, в Петербурге также нашли шесть фальшивок номиналом 200 рублей, четыре — по 100 рублей, одну 50-рублевую поддельную банкноту с изображением достопримечательностей Северной столицы, а также две поддельные 5-рублевые монеты.

Кроме того, за апрель-июнь 2019 года в Петербурге выявлено 66 поддельных иностранных банкнот, это на 7% меньше чем в прошлом году. В основном подделывают банкноты номиналом в 100 долларов США.

«Кроме того, в городе выявлено 8 поддельных купюр евро разных номиналов и четыре банкноты номиналом 100 китайских юаней», — отметили в СЗ ГУ Банка России.