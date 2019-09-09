Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM В Приморском районе Петербурга в остановленном за нарушение ПДД автомобиле дорожные полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, боевые патроны и некий порошок. Водитель автомобиля задержан, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль Toyota Camry был остановлен 8 сентябряоколо четырех утра у дома 6 по Приморскому проспекту. За рулем иномарки находился 24-летний молодой человек.

«В ходе осмотра автомобиля из салона был изъят предмет, похожий на пистолет ТТ, магазин с семью патронами, а также полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, массой 0,6 грамма», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Экспертиза уже установила, что патроны — боевые и пригодны для стрельбы. Предстоит определить боеспособность пистолета и наличие наркотиков в изъятом веществе.

Автовладелец задержан на основании статьи 91 УПК РФ.