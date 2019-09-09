Грозный, , 14:22 — REGNUM Появились подробности ликвидации бандита, напавшего на полицейских в Грозном. По данным Telegram-канала «Северный Кавказ», нападавший был одет в форму Рогвардии.

Ее вместе с оружием и автомобилем он якобы похитил у своего родственника — сотрудника Росгвардии. Правоохранительные органы объявили молодого человека в розыск. При отработке ориентировки местными сотрудниками ГИБДД он и был остановлен на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города Грозного.

Напомним, сообщение МВД о вооруженном нападении на силовиков поступило утром 9 сентября. По данным ведомства, при попытке проверки документов водитель автомашины «Форд» открыл стрельбу по полицейским из пистолета. Ответным огнем он был нейтрализован.

Как сообщало ИА REGNUM, личность нападавшего была установлена. Им оказался 18-летний житель — уроженец Надтеречного район Чечни.

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