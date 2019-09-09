Москва, , 14:12 — REGNUM В Новой Москве освободили участок самостроя, сообщил журналистам начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«На территории ТиНАО было выявлено множество ветхих деревянных строений, построек и ограждений, которые были возведены без разрешительной документации и прав на земельный участок», — сказал он.

Указано, что объекты находились в поселении Новофедоровское деревне Яковлевское. Разрешений на строительство объектов не выдавалось, следовательно, их владельцы осуществили самозахват территории. Окружная комиссия по пресечению самовольного строительства на территории ТиНАО приняла решение о сносе самостроев.

Сейчас все постройки демонтированы, на их месте появился газон площадью в 3 гектара.