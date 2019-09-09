Красногорск, , 14:12 — REGNUM В Подмосковье в рамках нового образовательного проекта свыше 10 тыс. школьников посетят осенью 2019 года музеи и предприятия региона. Об этом заявила министр образования Московской области Ольга Забралова, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе министра.

По словам Забраловой, для школьников области приготовили 250 выездных экскурсий на 25 культурно-исторических объектах. Проект стартует 24 сентября.

«Туристские ресурсы Московской области, ее культурно-историческое наследие позволяют уже сегодня значительно расширить образовательное пространство учебных учреждений. В программе посещение самых разнообразных исторических объектов, от усадеб до музеев, от монастырей до парков, заповедников и промышленных предприятий», — заявила Забралова.

Школьники посетят с экскурсиями такие известные культурно-исторические объекты как военно-патриотический парк «Патриот»; предприятие РКК «Энергия»; завод «Объединение Гжель»; государственные музеи им. А.С. Пушкина, А.П. Чехова («Мелихово»), Д.И. Менделеева и А.А. Блока; Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть школ Московской области стали базовыми образовательными учреждениями РАН.

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