Москва, , 14:17 — REGNUM Самое разнообразное питание на борту среди отечественных авиакомпаний предлагает «Аэрофлот». Среди всех летающих из России компаний перевозчик занял 20-е место, говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip.

Всего рассматривались 25 российских и 86 иностранных компаний. Каждый тип питания, отличный от стандартного, приносил компании один балл. Максимально возможное количество баллов — 27.

«Аэрофлот» набрал 17 баллов, опередив в российском сегменте «Россию» (15 баллов), S7 (7 баллов), «Уральские авиалинии» (пять спецблюд) и Nordstar с Utair (по четыре спецблюда). Пассажирам «Аэрофлота» предлагают, в частности, вегетарианское питание, детское, диетическое, постное.

В мировом сегменте лидирует Singapore Airlines с 26 вариантами специального питания, далее идет азербайджанская компания AZAL (23), японская JAL (23), китайская China Southern Airlines и корейская Korean Air (по 22).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что цены на авиабилеты растут быстрее инфляции.

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