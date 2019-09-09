Париж, , 14:04 — REGNUM Французский фермер недалеко от города Варей во время земляных работ нашел огромное количество монет XIII века. О необычной находке сообщила радиостанция France Bleu на своем сайте.

«Я помогал подруге засыпать землю, чтобы расширить ее ферму в Монльбо, когда я увидел большой металлический шар среди камней», — рассказал Роджер Мутель, который и нашел клад.

Шар размером с баскетбольный мяч оказался комом из грязи и 14 000 серебряных и медных монет XIII века. Находка была обнаружена 5 лет назад, но сообщили о ней только в сентябре этого года. Причиной стала затянувшаяся экспертиза. Даже сейчас, Доминик Дюссо, нумизмат, взявшийся за оценку клада, не может назвать его стоимость.

«Некоторые монеты оцениваются в € 100, но во Франции только 5000 коллекционеров средневековых монет. Если вы разместите 14 000 монет на рынке, вы рискуете снизить цены», — прокомментировал находку эксперт.

Предположительно спрятал клад богатый купец, который совершал частые поездки по Франции. Такой вывод был сделан, так как многие из найденных монет имели хождение в разных уголках страны.