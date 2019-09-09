Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Ведущая телеканала Fox 29 News Карен Хепп подала в суд на Facebook, Reddit, Giphy и Imgur за публикацию её фотографии, сделанной в секс-шопе. Об этом 9 сентября сообщил портал Engadget.

Неизвестно, как именно эта фотография Хепп попала в сеть, но телеведущая обнаружила её в новой службе знакомств Dating от Facebook, в рекламе интимных средств, в картинках Imgur на тему секса, а также в соответствующей теме форума Reddit, где пользователи публиковали фотографии зрелых женщин.

Женщина сообщила: фотография была сделана в каком-то магазине, но она уже не помнит, в каком именно. В своем иске телеведущая обвинила сайты в нарушении личной тайны и заявила, что они, опубликовав фото, нанесли «непоправимый ущерб» её репутации.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети была обнаружена база с персональными данными более 400 млн пользователей Facebook. Она была размещена на сервере, который не был защищен паролем.

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